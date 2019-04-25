Мер Києва Віталій Кличко, який завітав на гру Динамо — Шахтар, згадав, як підтримували в молодості столичний клуб.

Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.

"Пам'ятаю, як в молодості ми вболівали. Нас тоді ще не називали ультрас. Але, після перемог улюбленої команди, всю ніч ходили по Києву і скандували: Динамо з Дніпра!. Ну і міліція нас, звичайно, ганяла за це. Взагалі люблю, коли на полі напружена боротьба, тоді і матч цікаво дивитися. А сьогодні в першій половині зустрічі, чесно кажучи, мало не заснув", - сказав Кличко.