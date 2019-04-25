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Де Пена: Не можемо радіти цьому результату

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Кияни зіграли з гірниками внічию
Де Пена: Не можемо радіти цьому результату

Дебютант київського Динамо Карлос де Пена підбив підсумки матчу біло-синіх з Шахтарем.

Його слова наводить iSport.

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"На мій погляд ми грали непогано і створили кілька небезпечних моментів. Звичайно, Шахтар — це дуже хороша команда, яка зробила все, щоб ми не забили сьогодні. До того ж, вони дуже добре контролюють м'яч і вміють атакувати. Це була рівна гра і нічия закономірна. Але зрозуміло, що я не можу радіти цьому результату, як і всі мої нові партнери по команді", - заявив де Пена.

Нагадаємо, раніше де Пена оцінив свій дебют.

Джерело - iSport.

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