Динамо - Шахтар 0:0. ЯК ЦЕ БУЛО

Головне протистояння українського футболу

Матч завершено! Бойко врятував свою команду на останніх секундах і подарував надію киянам на чемпіонство.

90' Бойко парирує удар від Мораеса і лунає фінальний свисток!

90' Пенальті на останній хвилині матчу ставить арбітр.

90' З лівого флангу намагаютсья подавати гравці Динамо, однак захисника Шахтаря легко справляються з цими подачами.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Дуже багато фолів наприкінці поєдинку.

85' Чергова жовта в нашому матчі, тепер Дентіньо сфолив проти Буяльського.

82' Крута передача з глибини на Русина, однак Андрій Пйятов випередив Назара і забрав м'яч в руки

81' Ісмаїлі знову намагався накрутити суперників на фланзі, прострілив, але Кендзьора вибив м'яч на кутовий.

80' Ісмаїлі в боротьбі з Цітаішвілі в штрафній здавалося, що втрачає м'яч, але несподівано пробив бісіклетой - удар прийшовся в зовнішнє сітку воріт.

79' Тепер Цітаішвілі сам отримав жовту, пішовши прямою ногою в Коваленка. Хоча суддя міг і не свистіти, адже "гірники" виходили в контратаку.

77' Тайсон отримує "гірчичник" за фол проти Цитаішвілі.

76' Вимушена заміна в Шахтаря замість травмованого Степаненко на поле вийшов Дентіньо.

74' У підкат пішов Степаненко на правому фланзі проти Русина, вибив м'яч за бокову лінію і попросив медичної допомоги, за коліно тримається Тарас.

73' Іде накульгуючи Вербич, замість нього Русин з'являється на полі.

72' Сумні новини для фанатів Динамо. Після того підкату від Хочолави Вербич сів на газон і вимагає заміни.

70' Ще одна заміна в "гірників" замість Нема виходить Коваленко.

69' Заміна в Шахтаря перша. Замість Болбата вийшов Богдан Бутко.

67' Буяльський небезпечно завалив Ісмаїлі в центрі, але арбітр не наважився нагородити його другою жовтою.

64' Небезпечна подача від Циганкова була, але трохи не дотягнувся до м'яча Миколенко.

63' Знову фол, Соломон біля своєї штрафної збив Цитаішвілі, однак тут усним попередженням обмежився суддя.

62' Тепер вже Болбат не встиг за уругвайцем і арбітр знову видав "гірчичник".

61' Де Пена збив П'ятова і заробив чергову жовту картку.

60' Алан Патрік змарнував момент, пробивши просто в стінку воріт.

59' Небезпечний штрафний зараз буде. Ісмаїлі відправляв Мораеса 1 на 1 з Бойком, однак Миколенко перед штрафним смикнув форварда за футболку - Романов зафіксував фол і видав динамівцю жовту картку.

58' Миколенко забігав по флангу, проте випустив м'яч за бокову лінію.

57' Також Мораес отримав "гірчичник".

56' Бурда заробив жовту, коли намагався зупинити Тайсона рукою.

54' Де Пена з центру поля намагався закинути П'ятову за комірець, але вище воріт полетів м'яч, трохи не вистачило точності уругвайцю.

53' Заміна відбулася в складі Динамо: Циташвілі вийшов замість Шапаренка.

52' Соломон подавав, але Бойко вибив м'яч кулаками.

51' Штрафний заробили гравці Шахтаря.

49' Гравці Шахтаря з перших хвилин другої половини зустрічі продовжили контролювати м'яч в центрі поля, без просування вперед.

47' Миколенко в центір поля порушив правила проти Нема.

46' Другий тайм розпочався.

Перший тайм завершується, видно, що кияни більше хочуть забити, однак прагматичний футбол від Шахтаря дає результат.

45' Де Пена знову в центрі уваги, проте тепер він заліз в офсайд.

45' Дві хвилини компенсував арбітр.

44' Зупинка в матчі - фанати вибігли на поле.

43' Знову Де Пена виконав простріл з лівого флангу, але м'яч від Болбата вилетів за межі поля на кутовий.

42' Обмінюються фолами в центрі поля, поки темп гри не дуже високий.

40' Нем побіг в атаку по центру, зіграв наліво Соломону, який не ставив навішувати в штрафну і зіграв назад.

38' Не йдуть активно в атаку гості, однак це і зрозуміло, "гірників" влаштовує і нічия, а ось "біло-синім" перемога дуже потрібна.

36' Знову уругваєць навішував - тепер уже Кривцов вибив за лицьову лінію.

35' Де Пена подавав з флангу на 11 метрів, але Вербич порушив правила проти Хочолави.

34' Циганков прострілював на ближню штангу Вербичу, але Хочолава зіграв у підкаті і завадив супернику пробити по воротах, круглий викотився за лінію воріт.

32' Романов показав жовту картку Буяльському за небезпечну гру.

31' Вербич з правого флангу перекладав м'яч наліво, вийшло в спину Де Пені, який не зміг обробити сферу.

29' Тайсон завдав прямий удар по воротах, але занадто легкий для Бойко. Денис невимушено забрав м'яч у руки.

28' Буяльський помилився, віддаючи розрізний пас, через що відубася контратака на ворота Динамо, однак Кадар і Кендзьора удвох задавили Соломона, порушивши правила.

26' Затяжна позиційна атака "гірників" закінчилася кількома навісами, з якими захисні редути господарів впоралися без особливих проблем.

25' Вербич міг втекти в швидку атаку лівим флангом, але сильно прокинув м'яч на хід і втратив футбольний снаряд.

23' Кияни перепасовувалися на своїй ділянці поля, але "загралися" і Нем запресингував Миколенка - Віталію залишалося лише фолити.

21' Швидко втратили м'яч кияни і тепер знову футболісти Шахтаря катають м'яч разом з П'ятовим біля штрафної площі.

20' Патрік в центрі при втраті м'яча вступив в відбір відразу і порушив правила.

18' Продовжують гравці Шахтаря контролювати м'яч в центрі поля, кияни намагаються перекривати всі зони для атак "гірників".

17' Динамівці намагалися вийти в позиційну атаку - в результаті Шапаренко забарився і не встиг він озирнутися, як уже забрали м'яч.

16' Невелика пауза в грі в зв'язку з наданням допомоги Кривцова і П'ятову.

15' Миколенко навісив, П'ятов вибив, але отримав пошкодження, зіткнувшись з Хочолавой, а потім Мораес в метрах 25 від воріт збив Буяльського, після чого арбітр призначив стандарт.

13' Соломон накрутив Кендзьору і виконав подачу в штрафну, але нікого зі своїх там не виявилося. М'яч у Динамо.

10' Динамівці провели непогану позиційну атаку: Кендзьора з флангу віддавав головою на Циганкова, але оборона гостей розрядила ситуацію.

9' Болбат прострілив у штрафну Динамо, де м'яч пролетів повз гравців і прилетів у руки Бойко.

8' Патрік помилився перед своїм штрафним, не зміг віддати пас бразилець і кияни перехопили м'яч, але центральні захисники підстрахували і не дали довести справу до удару.

6' Ісмаїлі підключився в атаку, зіграв в центр на Соломона, який далі проштовхнув м'яч Нему, той просунувся на метр вперед і завдав удару по воротах, але круглий пролетів поруч з хрестовиною.

5' Тайсон виконав подачу в штрафну, Бойко вилетів у верхове єдиноборство і Кривцов, вистрибуючи в боротьбу, сфолив проти голкіпера.

4' Хороша подача від Веллінгтона Нема, прям на 11 метрів, проте Бойко в стрибку вибив "сферу" в поле.

3' Кендзьора помилився на рівному місці, що спровокувало позиційну атаку гостей. У підсумку "гірники" м'яч перевели на фланг, де Де Пена сфолив проти Болбата. Штрафний удар виконають гості.

2' Міг виходити 1 на 1 Вербич, однак він потрапив у офсайд.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле, звучить гімн України.

Також, матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж.

Стали відомі стартові склади команд.

Уцентральному матчі 25 туру Української прем'єр-ліги Динамо приймає Шахтар.

24 квітня, о 18:30 на НСК Олімпійському в Києві команди розпочнуть чергове епічне протистояння.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію Динамо - Шахтар, починаючи з 18:15.

Нагадаємо, киянам не зможе допомогти молодий захисник Денис Попов, який отримав ушкодження.

Напередодні Динамо U-21 перемогло Шахтар U-21.

Джерело - Чемпіон.