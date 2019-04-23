Захисник Динамо Денис Попов травмувався на тренуванні.

Про це повідомив заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов у Facebook.

За інформацією журналіста, 20-річний українець повернеться в лад через півтора-два тижні.

Таким чином, головний тренер Динамо Олександр Хацкевич не зможе розраховувати на Дениса в завтрашньому матчі проти Шахтаря.

Нагадаємо, матч між Динамо і Шахтарем відбудеться в Києві завтра, 24 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:30.

Також сьогодні, 23 квітня, молодіжна команда столичного клубу обіграла однолітків з Шахтаря з рахунком 2:1.

Джерело - Чемпіон.