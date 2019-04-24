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Динамо - Шахтар: анонс і прогноз на матч УПЛ
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Динамо — Шахтар: стартові склади команд

Сьогодні 17:28 2002 0
Матчі УПЛ на Чемпіоні
Динамо — Шахтар: стартові склади команд

У 25 турі Української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме донецький Шахтар.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

  Актуально: Динамо — Шахтар — текстова трансляція

Чемпіонат України, УПЛ

25 тур

24 квітня

Динамо — Шахтар

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Миколенко, Бурда, Буяльський, Кадар, Кендзьора.

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес.

Нагадаємо, Матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж.

Джерело - Чемпіон.

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