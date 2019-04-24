Динамо — Шахтар: стартові склади команд

У 25 турі Української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме донецький Шахтар.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Актуально: Динамо — Шахтар — текстова трансляція
Чемпіонат України, УПЛ
25 тур
24 квітня
Динамо — Шахтар
Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Миколенко, Бурда, Буяльський, Кадар, Кендзьора.
Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон, Соломон, Нем, Мораес.
Нагадаємо, Матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж.
Джерело - Чемпіон.