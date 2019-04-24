Динамо - Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

Головне протистояння українського футболу

36' Знову уругваєць навішував - тепер уже Кривцов вибив за лицьову лінію.

35' Де Пена подавав з флангу на 11 метрів, але Вербич порушив правила проти Хочолави.

34' Циганков прострілював на ближню штангу Вербичу, але Хочолава зіграв у підкаті і завадив супернику пробити по воротах, круглий викотився за лінію воріт.

32' Романов показав жовту картку Буяльському за небезпечну гру.

31' Вербич з правого флангу перекладав м'яч наліво, вийшло в спину Де Пені, який не зміг обробити сферу.

29' Тайсон завдав прямий удар по воротах, але занадто легкий для Бойко. Денис невимушено забрав м'яч у руки.

28' Буяльський помилився, віддаючи розрізний пас, через що відубася контратака на ворота Динамо, однак Кадар і Кендзьора удвох задавили Соломона, порушивши правила.

26' Затяжна позиційна атака "гірників" закінчилася кількома навісами, з якими захисні редути господарів впоралися без особливих проблем.

25' Вербич міг втекти в швидку атаку лівим флангом, але сильно прокинув м'яч на хід і втратив футбольний снаряд.

23' Кияни перепасовувалися на своїй ділянці поля, але "загралися" і Нем запресингував Миколенка - Віталію залишалося лише фолити.

21' Швидко втратили м'яч кияни і тепер знову футболісти Шахтаря катають м'яч разом з П'ятовим біля штрафної площі.

20' Патрік в центрі при втраті м'яча вступив в відбір відразу і порушив правила.

18' Продовжують гравці Шахтаря контролювати м'яч в центрі поля, кияни намагаються перекривати всі зони для атак "гірників".

17' Динамівці намагалися вийти в позиційну атаку - в результаті Шапаренко забарився і не встиг він озирнутися, як уже забрали м'яч.

16' Невелика пауза в грі в зв'язку з наданням допомоги Кривцова і П'ятову.

15' Миколенко навісив, П'ятов вибив, але отримав пошкодження, зіткнувшись з Хочолавой, а потім Мораес в метрах 25 від воріт збив Буяльського, після чого арбітр призначив стандарт.

13' Соломон накрутив Кендзьору і виконав подачу в штрафну, але нікого зі своїх там не виявилося. М'яч у Динамо.

10' Динамівці провели непогану позиційну атаку: Кендзьора з флангу віддавав головою на Циганкова, але оборона гостей розрядила ситуацію.

9' Болбат прострілив у штрафну Динамо, де м'яч пролетів повз гравців і прилетів у руки Бойко.

8' Патрік помилився перед своїм штрафним, не зміг віддати пас бразилець і кияни перехопили м'яч, але центральні захисники підстрахували і не дали довести справу до удару.

6' Ісмаїлі підключився в атаку, зіграв в центр на Соломона, який далі проштовхнув м'яч Нему, той просунувся на метр вперед і завдав удару по воротах, але круглий пролетів поруч з хрестовиною.

5' Тайсон виконав подачу в штрафну, Бойко вилетів у верхове єдиноборство і Кривцов, вистрибуючи в боротьбу, сфолив проти голкіпера.

4' Хороша подача від Веллінгтона Нема, прям на 11 метрів, проте Бойко в стрибку вибив "сферу" в поле.

3' Кендзьора помилився на рівному місці, що спровокувало позиційну атаку гостей. У підсумку "гірники" м'яч перевели на фланг, де Де Пена сфолив проти Болбата. Штрафний удар виконають гості.

2' Міг виходити 1 на 1 Вербич, однак він потрапив у офсайд.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле, звучить гімн України.

Також, матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж.

Стали відомі стартові склади команд.

Уцентральному матчі 25 туру Української прем'єр-ліги Динамо приймає Шахтар.

24 квітня, о 18:30 на НСК Олімпійському в Києві команди розпочнуть чергове епічне протистояння.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію Динамо - Шахтар, починаючи з 18:15.

Нагадаємо, киянам не зможе допомогти молодий захисник Денис Попов, який отримав ушкодження.

Напередодні Динамо U-21 перемогло Шахтар U-21.

Джерело - Чемпіон.