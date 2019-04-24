Динамо - Шахтар: анонс і прогноз на матч УПЛ

У 25-му турі Прем'єр-ліги в Києві зустрінуться Динамо і Шахтар.

Чемпіонат України, УПЛ

24 квітня, Київ, НСК Олімпійський, 18:30.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Динамо (Київ) - Шахтар (Донецьк)

Для обох суперників це важливий поєдинок у боротьбі за золото. Помаранчево-чорні мають 7 очок переваги, тоді як Динамо потрібна тільки перемога, щоб повноцінно вклинитися в чемпіонську гонку.

У попередньому турі Шахтар впевнено розібрався в Харкові із Зорею (3:0) завдяки голам Коваленка, Кайоде і Майкона. А Динамо мінімально переграло Маріуполь, єдиний гол в активі Циганкова.

Зовсім нещодавно опоненти перетиналися у чвертьфіналі Кубка України. Напружене протистояння завершився внічию 1:1, а в серії пенальті перемогу здобули "гірники".

В чемпіонаті України команди зустрічалися 3-го листопада в Харкові Шахтар поступався в першому таймі і двічі забив у другому. Тим принциповіше виглядає сьогоднішній матч, адже кияни були дуже близькі до позитивного результату.

У 59 поєдинках чемпіонату у Динамо в протистоянні з Шахтарем 24 перемоги, 15 нічиїх і 20 поразок. Різниця м'ячів: 76-69. На полі Динамо гірники брали верх 7 разів, попередній - 2 роки тому (21 квітня 2017 го, 1:0).

Актуально: Трансляція Динамо - Шахтар: онлайн 24.04.2019

Орієнтовні стартові склади

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Буяльський, Шепелєв, Шапаренко,

Сідклей, Вербич, Циганков.



Шахтар: П'ятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Болбат, Алан Патрік, Коваленко, Степаненко,

Соломон, Мораес, Тайсон.

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Слова:

Беньямін Вербич (півзахисник Динамо)

"Ми налаштовані тільки на перемогу. Після попереднього матчу з Шахтарем в рамках Кубка України хочемо взяти реванш у "гірників". Ми будемо робити все можливе, щоб добути важливі три очки. Вони нам дозволять продовжити боротьбу за перше місце. У нас в запасі ще дві гри з Шахтарем, так що ми можемо їх наздогнати в турнірній таблиці."

Володимир Мунтян (колишній гравець Динамо)

"Буде дуже важко, адже 7 очок - значний гандикап. Але треба йти від гри до гри. Зараз необхідно перемагати - і буде вже 4 очки, а отже це вже буде зовсім інша історія. Потрібно перегравати "гірників" в очному матчі в Києві, а далі вже як карта ляже."

Прогноз від Чемпіона: Перемога Динамо; Голів більше 2,5; Точний рахунок 2:1

Джерело - Чемпіон.