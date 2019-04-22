Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря

Київське Динамо у своїх соцмережах опублікувало оригінальну рекламу перед поєдинком 24 туру УПЛ проти Шахтаря.

Біло-сині використали фразу Петра Порошенка, який відповів на звернення свого опонента Володимира Зеленського провести дебати на НСК Олімпійський. "Стадіон, так стадіон", – сказав чинний президент.

Поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30.

Джерело - Чемпіон.

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