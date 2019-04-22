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Атлетіко готовий купити лідера Наполі

Вчора 23:53 270 0
Атлетіко готовий купити лідера Наполі

Нападник Наполі Лоренцо Інсіньє став літньою трансферною метою мадридського Атлетіко.

Про це повідомляє Il Mattino.

Джерело стверджує, що неаполітанці вимагають за футболіста 100 мільйонів євро. Відзначається, що агент італійця Міно Райола спробує переконати клуб зменшити суму до 80 мільйонів.

У поточному сезоні Лоренцо Інсіньє провів 38 матчів за Наполі, забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Аталанта на виїзді переграла Наполі.

Раніше повідомлялося, Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку.

Джерело - isport.ua.

#Атлетіко, #Наполі, #Інсіньє
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