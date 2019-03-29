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Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку

Сьогодні 14:13 305 0
Головний тренер спростував чутки про деякі трансфери
Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не планує відпускати лідерів клуб.

Слова тренера наводить La Repubblica.

"Кулібалі не піде у літнє міжсезоння, інші лідери клубу також залишаться. У Наполі немає ніякої необхідності продавати своїх провідних гравців. Завдяки правильним інвестиціям ми можемо рости і перемагати з молодими гравцями в складі, якщо знайдемо таких хлопців, як Мерет і Фабіан Руїс", - заявив Анчелотті.

Нещодавно повідомлялося про інтерес Реала до Каліду Кулібалі.

Напередодні президент Наполі зробив гучну заяву про головного тренера клубу.

Джерело - Xsport.

#Наполі, #Серія А, #Кулібалі, #Анчелотті
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