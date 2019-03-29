Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не планує відпускати лідерів клуб.
Слова тренера наводить La Repubblica.
"Кулібалі не піде у літнє міжсезоння, інші лідери клубу також залишаться. У Наполі немає ніякої необхідності продавати своїх провідних гравців. Завдяки правильним інвестиціям ми можемо рости і перемагати з молодими гравцями в складі, якщо знайдемо таких хлопців, як Мерет і Фабіан Руїс", - заявив Анчелотті.
Нещодавно повідомлялося про інтерес Реала до Каліду Кулібалі.
Напередодні президент Наполі зробив гучну заяву про головного тренера клубу.
Джерело - Xsport.