Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті не планує відпускати лідерів клуб.

Слова тренера наводить La Repubblica.

"Кулібалі не піде у літнє міжсезоння, інші лідери клубу також залишаться. У Наполі немає ніякої необхідності продавати своїх провідних гравців. Завдяки правильним інвестиціям ми можемо рости і перемагати з молодими гравцями в складі, якщо знайдемо таких хлопців, як Мерет і Фабіан Руїс", - заявив Анчелотті.