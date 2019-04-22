Аталанта на виїзді переграла Наполі в Серії А

Мій профіль
Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA
Вчора 12:23 693
Гравці Інгульця, які хотіли зіграти договірний матч, випадково впали в каналізаційні люки і закінчили з футболом
21.04.2019 21:51 5184
Шовковський про вибори: Не залишайтеся байдужими до свого майбутнього
21.04.2019 16:04 1024
Українки здобули золото на етапі Кубка світу
21.04.2019 14:25 1361
Нікольченко здобула бронзу на етапі Кубка світу
21.04.2019 14:12 326
Берінчик: Ломаченко, ми йдемо за тобою
21.04.2019 09:12 2299
Берінчик переміг Аракаву та захистив титул WBO International
20.04.2019 23:46 1778
Ювентус переграв Фіорентину та став чемпіоном Італії
20.04.2019 20:51 1000
Зінченко потрапив у список найдорожчих лівих захисників світу
19.04.2019 21:00 3442
Берінчик на 200 грам легший Аракава
19.04.2019 14:54 1076
Навколо спорту
Блоги
Данк українця Геруна увійшов у ТОП-5 кращих моментів чемпіонату Іспанії
Данк українця Геруна увійшов у ТОП-5 кращих моментів чемпіонату Іспанії Valeriy Ruchka
Сьогодні 00:02 819
Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів
Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів Valeriy Ruchka
Вчора 22:36 2157
Чудо на льоду: воротар Торонто відзначився неймовірним сейвом
Чудо на льоду: воротар Торонто відзначився неймовірним сейвом Максим Буйдин
Вчора 19:56 612
Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря
Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 19:54 907
Де Динамо, де? - Жадсон розповів про легендарну фразу
Де Динамо, де? - Жадсон розповів про легендарну фразу Максим Буйдин
Вчора 19:51 570
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:05 Хокей Кароліна - Вашингтон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 482
00:04 Баскетбол Юта - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА 336
00:02 Блог Данк українця Геруна увійшов у ТОП-5 кращих моментів чемпіонату Іспанії 819
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 66309
22 Квітня 2019
23:53 Футбол Атлетіко готовий купити лідера Наполі 270
23:41 Теніс Ястремська і Козлова дізналися суперниць на турнірі в Стамбулі 303
23:17 Футбол Олімпік - Арсенал: анонс і прогноз матчу УПЛ 349
22:54 Футбол Аталанта на виїзді переграла Наполі в Серії А 349
22:36 Блог Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів 2157
22:15 Футбол Вербич: Ми можемо наздогнати Шахтар у турнірній таблиці 714
21:56 Бокс Берінчик: Я не хочу йти з К2 Promotions 514
21:36 Баскетбол Хімік в овертаймі здолав Київ-Баскет і подвоїв перевагу в чемпіонській серії 566
21:11 Теніс Стаховський програв у першому колі на турнірі в Будапешті 382
20:41 Футбол Дніпро-1 мінімально переграв Авангард у 23-му турі Першої ліги 337
20:16 Футбол Реал готовий віддати Бейла в оренду 433
19:56 Блог Чудо на льоду: воротар Торонто відзначився неймовірним сейвом 612
19:54 Блог Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря 907
19:51 Блог Де Динамо, де? - Жадсон розповів про легендарну фразу 570
19:45 Блог Мій друг - Шевченко тепло привітав легендарного Кака з Днем народження 409
19:31 ММА Легендарний росіянин розбився на велосипеді 1173
18:53 Блог У легендарного Кака День народждення. Згадаємо найкращі моменти в кар'єрі генія 310
18:41 Футбол Коваленко відновився і може зіграти проти Динамо 356
18:15 Бокс Усик може провести бій на Олімпійському 785
17:51 Футбол Півзахисник Манчестер Сіті оплатив похорон юного гравця Крістал Пелес 963
17:25 Футбол Зоря попрощається з колумбійським нападником 660

Аталанта на виїзді переграла Наполі в Серії А

Вчора 22:54 349 0
Аталанта на виїзді переграла Наполі в Серії А

Сьогодні, 22 квітня, відбувся матч 33-го туру італійської Серії A, в якому Наполі приймав Аталанту. Зустріч на стадіоні Сан-Паоло завершилася поразкою господарів поля з рахунком 1:2.

Після цієї поразки Наполі залишається на 2-му місці в турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 6 очок. Нагадаємо, що в суботу Ювентус достроково став чемпіоном Італії, обігравши Фіорентину (2:0).

Аталанта з 56 пунктами йде на 5-й позиції і поступається Мілану лише за додатковими показниками. До завершення Серії А залишилося зіграти 5 турів.

Чемпіонат Італії, Серія A.

33-й тур

22 квітня

Наполі – Аталанта 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Мертенс, 1:1 - 69 Сапата, 1:2 - 80 Пашалич.

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()