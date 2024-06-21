Грінвуд зацікавив декілька іменитих клубів
Гравець Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів в оренді в Хетафе, зацікавив низку відомих європейських клубів.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
Зокрема, він став трансферною ціллю Атлетико Мадрид, Лаціо, Ювентуса, Барселони та Наполі. "Червоні дияволи" оцінюють вартість гравця в 40 млн євро.
У минулому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче включити Грінвуда в угоду з Ювентусом, яка передбачає обмін вінгера на захисника "біло-чорних" Глейсона Бремера.