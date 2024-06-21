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Грінвуд зацікавив декілька іменитих клубів

Андрій Яросименко — 21 червня, 14:14
Грінвуд зацікавив декілька іменитих клубів

Гравець Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів в оренді в Хетафе, зацікавив низку відомих європейських клубів.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Зокрема, він став трансферною ціллю Атлетико Мадрид, Лаціо, Ювентуса, Барселони та Наполі. "Червоні дияволи" оцінюють вартість гравця в 40 млн євро.

У минулому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче включити Грінвуда в угоду з Ювентусом, яка передбачає обмін вінгера на захисника "біло-чорних" Глейсона Бремера.

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