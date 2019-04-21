Українець не зміг завершити заняття

29-річний півзахисник Шальке і збірної України з футболу Євген Коноплянка отримав травму на тренуванні німецького клубу в неділю, 21-го квітня.

Про це повідомляє журналіст Марк Сікманн.

Футболіст був змушений достроково залишити заняття через пошкодження стегна.

У суботу Шальке поступився Гоффенгайму з рахунком 2:5. Коноплянка не потрапив до заявки. А його клуб повторив антирекорд.

Джерело - Чемпіон.