29-річний півзахисник Шальке і збірної України з футболу Євген Коноплянка отримав травму на тренуванні німецького клубу в неділю, 21-го квітня.
Про це повідомляє журналіст Марк Сікманн.
Футболіст був змушений достроково залишити заняття через пошкодження стегна.
#Schalke - Yevhen #Konoplyanka hat sich am Oberschenkel verletzt, bricht das Training ab. Sieht nach einer Adduktoren-Verletzung aus. #S04 #BVBS04 pic.twitter.com/RunQMk8Xwq— Marc Siekmann (@siekmann_m) 21 квітня 2019 р.
У суботу Шальке поступився Гоффенгайму з рахунком 2:5. Коноплянка не потрапив до заявки. А його клуб повторив антирекорд.
Джерело - Чемпіон.