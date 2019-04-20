Коноплянка не потрапив до заявки Шальке на матч з Гоффенгаймом

Новий тренер ігнорує українця

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка точно не зіграє з Гоффенгаймом. Хуб Стевенс не включив українця в заявку на поєдинок.

Про це повідомляється в Твіттері німецького клуба.

Шальке вийде на матч з Гоффенгаймом у наступному складі: Нюбель - Стамбулі, Сані, Настасіч - Маскарелль - Даніель Каліджурі, Сердар, Маккені, Карлс - Емболо, Бюргшталлер.

Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, Коноплянка не грав у матчі з Нюрнбергом.

Також, тренер Шальке пояснив, чому Коноплянка не з'являється на полі.

Джерело - Чемпіон.