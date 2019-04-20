Коноплянка не потрапив до заявки Шальке на матч з Гоффенгаймом

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка точно не зіграє з Гоффенгаймом. Хуб Стевенс не включив українця в заявку на поєдинок.
Про це повідомляється в Твіттері німецького клуба.
Шальке вийде на матч з Гоффенгаймом у наступному складі: Нюбель - Стамбулі, Сані, Настасіч - Маскарелль - Даніель Каліджурі, Сердар, Маккені, Карлс - Емболо, Бюргшталлер.
Auf GEht's, Knappen 🔵✊🏽⚪️ Mit dieser Start-1⃣1⃣ gehen wir ins Duell mit der @tsghoffenheim! #S04TSG #S04 pic.twitter.com/DItcBhShRn— FC Schalke 04 (@s04) April 20, 2019
Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Нагадаємо, Коноплянка не грав у матчі з Нюрнбергом.
Також, тренер Шальке пояснив, чому Коноплянка не з'являється на полі.
Джерело - Чемпіон.