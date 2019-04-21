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Шальке Коноплянки повторив антирекорд

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Команда проводить не найкращий сезон
Шальке Коноплянки повторив антирекорд

Шальке в 30-у турі німецької Бундесліги програв удома Гоффенгайму та повторив клубний антирекорд.

Про це повідомляє Gracenote.

Клуб з Гельзенкірхена програв у турнірі 4-й домашній матч поспіль, повторивши свій антирекорд, встановлений в період з грудня 1982 року по березень 1983 року.

Шальке посідає 15-й рядок, маючи перевагу в 6 очок над Штутгартом, який в зоні перехідних матчів.

Український півзахисник Євген Коноплянка залишився поза заявкою команди на гру з Гоффенгаймом.

Тим часом тренер Шальке пояснив, чому українець не з'являється в складі.

Джерело - Xsport.

#Шальке, #Бундесліга, #Гоффенгайм
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