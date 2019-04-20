Люди з ФФУ причетні до договірних матчів

Представники Федерації футболу України беруть участь в організації договірних матчах.

Про це запевняє президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Є люди в ФФУ, які залучені у всіх цих договірних матчах. Причина тільки одна (після цього показав жестом "гроші" – прим.)", - заявив Поворознюк.

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"Люди, які тільки закінчили з футболом, їх усунули. Зараз у мене є інформація, що вони відкривають свої букмекерські контори, будуть давати 30% клубам, що будуть в цьому всьому брати участь. Вже пішли на відкриту. Це війна з ким?", – підсумував функціонер.