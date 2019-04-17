У 1/2 фіналу Кубка України першоліговий клуб Інгулець з селища Петрове приймав луганську Зорю.
Уже до 38 хвилини господарі мали впевнену перевагу. Голами відзначилися Запорожець та Щедрий. Але Чеберко скоротив відставання.
У другому таймі ситуація не змінилася. А голів команди більше не забивали.
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Кубок України
1/2 фіналу
17 квітня
Інгулець - Зоря (2:1)
Голи: 1:0 - 15 Запорожець, 2:0 - 38 Щедрий, 2:1 - 45 Чеберко
Інгулець: Ситников, Запорожець, Клименко, Мішуренко, Павлов, Балан, Щедрий, Сичинава, Ковальов, Лупашко, Синьогуб.
Заря: Феліпе, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Тимчик, Луньов, Ледньов, Караваєв, Арвеладзе, Сілас, Будківський.
Нагадаємо, президент Інгульця преміював гравців за перемогу над Карпатами.
Джерело - Чемпіон.