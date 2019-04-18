Гравців Інгульця щедро преміюють за вихід у фінал Кубка України

Команди отримає кругленьку суму

Після виходу до фіналу Кубка України з футболу Інгулець нагородять чималими преміальними.

Про це після матчу розповів тренер колективу Сергій Лавриненко.

"Шалено радує те, що ми вийшли у фінал. Свої імена ми вписали в історію клубу. Емоції переповнюють, ще не усвідомлюємо до кінця те, що ми зробили. Всі дуже раді. Керівництво, президент, ми всі потрапили в казку. Чи будуть преміальні за таку перемогу? Президент озвучив преміальні — мільйон гривень", - сказав Лавриненко.

Нагадаємо, Інгулець у фіналі Кубка зіграє з Шахтарем. Раніше президент Інгульця щедро преміював за перемогу над Карпатами.

Джерело - Футбол.