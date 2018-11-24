Інгулець завершить будівництво стадіону до наступного сезону

Інгулець, який представляє Петрове Кіровоградської області та виступає в першій лізі, вже до початку сезону-2019/20 планує відкрити сучасний стадіон, розрахований на 7 тисяч місць.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"З такими темпами робіт, які ми маємо на сьогодні, наступного року плануємо до початку нового сезону закінчити будівництво арени. Стадіон вміщатиме приблизно 7 000 глядачів. Будуємо його в англійському стилі, тому якщо треба буде розширити арену, зможемо зробити другий поверх", — зазначив Поворознюк.

На зимову паузу Інгулець пішов на сьомій позиції в турнірній таблиці Першої ліги.

В останньому турі, напередодні зимової паузи Інгулець поступився Колосу.

Джерело - ПФЛ.