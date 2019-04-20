Лідер "городян" провів у АПЛ лише 18 матчів

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне травмувався у грі проти Тоттенгема в 35-му турі АПЛ.

Про це повідомляє sportarena.

Під час удару по воротах у Кевіна поїхала опорна нога, і незабаром він показав, що не може продовжити гру. Замість Де Брейне на 38-й хвилині вийшов Фернандіньо.

Нинішній сезон затьмарений для Де Брейне постійними травмами. Через них він провів лише 18 матчів у Прем'єр-лізі, з яких тільки 11 в старті. За цей час Кевін забив 2 голи і зробив 3 ассисти.

Манчестер Сіті бореться за перемогу в Прем'єр-лізі з Ліверпулем. Городяни після 34 зіграних матчів мають перевагу в один заліковий пункт.

Нагадаємо, що Де Брейне лише нещодавно відновився від травми.

Також від травми відновився Олександр Зінченко і сьогоднішній матч він провів у стартовому складі.

Джерело - sportarena.