Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне травмувався у грі проти Тоттенгема в 35-му турі АПЛ.
Про це повідомляє sportarena.
Під час удару по воротах у Кевіна поїхала опорна нога, і незабаром він показав, що не може продовжити гру. Замість Де Брейне на 38-й хвилині вийшов Фернандіньо.
Нинішній сезон затьмарений для Де Брейне постійними травмами. Через них він провів лише 18 матчів у Прем'єр-лізі, з яких тільки 11 в старті. За цей час Кевін забив 2 голи і зробив 3 ассисти.
Манчестер Сіті бореться за перемогу в Прем'єр-лізі з Ліверпулем. Городяни після 34 зіграних матчів мають перевагу в один заліковий пункт.
Нагадаємо, що Де Брейне лише нещодавно відновився від травми.
Також від травми відновився Олександр Зінченко і сьогоднішній матч він провів у стартовому складі.
Джерело - sportarena.