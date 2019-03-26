мПівзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне відновив тренування після травми стегна, яку він оримав на початку березня в матчі з Борнмутом.

Про це повідомляє dailymail.co.uk.

Бельгієць отримав пошкодження 2 березня в матчі проти Борнмута і з того часу не виходив на поле.

Нагадаємо, що гравець пропустив матчі відбіркового турніру Євро-2020 проти Росії і Кіпру.

Крім того, тренування відновив капітан Манчестер Сіті Венсан Компані, у якого було м'язове ушкодження. Захисник Джон Стоунс і півзахисник Фернандіньйо повинні повернутися в склад найближчим часом.

Раніше Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне.

До того ж, Зінченка визнали одним з найдорожчих півзахисників АПЛ.

Джерело - Depo.Сектор.