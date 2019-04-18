Українець тренується в основній групі

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновився від травми і повернувся до тренувань в основній групі.

Про це повідомляється в фотозвіті з останнього тренування команди.

Нагадаємо, що Зінченко не потрапив у заявку Ман Сіті на матч з Тоттенгемом і в підсумку "городяни" перемогли "шпор", однак вилетіли з Ліги чемпіонів.

Раніше Манчестер Сіті без Зінченка вийшов у фінал Кубку Англії.

Джерело - Чемпіон.