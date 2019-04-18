Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відновився від травми і повернувся до тренувань в основній групі.
Про це повідомляється в фотозвіті з останнього тренування команди.
BACK TO IT 👊— Manchester City (@ManCity) April 18, 2019
🔵 #mancity pic.twitter.com/7c5Q5B3sVr
Нагадаємо, що Зінченко не потрапив у заявку Ман Сіті на матч з Тоттенгемом і в підсумку "городяни" перемогли "шпор", однак вилетіли з Ліги чемпіонів.
Раніше Манчестер Сіті без Зінченка вийшов у фінал Кубку Англії.
Джерело - Чемпіон.