Манчестер Сіті —Тоттенгем: стартові склади команд

Сьогодні, 20 квітня, у рамках 35 туру АПЛ Тоттенгем зустрічається з Манчестер Сіті.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд. Зінченко повертається після травми.

Чемпіонат Англії. АПЛ

35-й тур

20 квітня

Манчестер Сіті —Тоттенгем

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Гюндоган, Де Брюйне, Фоден – Бернарду Сілва, Стерлінг, Агуеро (к).

Запасні: Муріч, Сане, Д. Сілва, Фернандінью, Марез, Отаменді, Жезус.

Тоттенгем: Газзаніга – Фойт, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген (к), Девіс – Дайєр, Еріксен, Деле Аллі, Лукас – Сон.

📋 How we line-up for #MCITOT...



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, Foden, Bernardo, Sterling, Aguero (C)



SUBS | Muric, Sane, D Silva, Fernandinho, Mahrez, Otamendi, G Jesus@HaysWorldwide 🔵 #mancity pic.twitter.com/Fveb4gFtxr