Українські та російські народи - побратими.

Так висловився захисник Шахтаря Олег Данченко, який на правах оренди виступає за російський Єнісей.

Актуально: Данченко: Російський футбол в три рази сильніший за український

"Зазвичай в Україну всі добираються в основному через Мінськ, Ригу чи Варшаву, Туреччину. Це найлегший шлях. Прямого сполучення зараз, на жаль, немає. Сподіваюся, що все буде добре в найближчому майбутньому, адже ми і росіяни - це народи-побратими, ми раніше їздили в Росію, а росіяни їздили до нас в Україну", - сказав Данченко.