Українські та російські народи - побратими.
Так висловився захисник Шахтаря Олег Данченко, який на правах оренди виступає за російський Єнісей.
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"Зазвичай в Україну всі добираються в основному через Мінськ, Ригу чи Варшаву, Туреччину. Це найлегший шлях. Прямого сполучення зараз, на жаль, немає. Сподіваюся, що все буде добре в найближчому майбутньому, адже ми і росіяни - це народи-побратими, ми раніше їздили в Росію, а росіяни їздили до нас в Україну", - сказав Данченко.
Нагадаємо, Данченко вважає, що футбол не пов'язаний з політикою.
Джерело - офіційний сайт Єнісея.