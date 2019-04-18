Данченко: Російський футбол в три рази сильніший за український

Російський футбол набагато сильніший за український.

Так вважає футболіст Шахтаря, який грає в оренді в російському Єнісеї.

"Український футбол, мені здається, більш спокійним. За останні роки рівень чемпіонату впав, все тримається, можна сказати, на двох командах - київському Динамо і Шахтарі. Російський же - набагато сильніше, вважаю, навіть рази в три. Це стосується футболістів, інфраструктури, фінансових можливостей", - сказав Данченко.

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"Думаю, українському чемпіонату варто прагнути саме до цього і виходити на більш високий рівень. Але в той же час, якщо порівнювати, наприклад, два українських топ-клуби і перші п'ять російських команд, то Шахтар сміливо б міг боротися за чемпіонство, а Динамо за призи. Впевнено не можу сказати, що Шахтар тут міг би легко стати чемпіоном", - підсумував футболіст.

Нагадаємо, Данченко вважає, що футбол не пов'язаний з політикою.

Джерело - dynamomania.