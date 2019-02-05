Данченко: Футбол не пов'язаний з політикою

Захисник Шахтаря Олег Данченко поїхав грати за Єнісей, щоб насолоджуватися футболом та чемпіонатом Росії.

Про це розповів сам гравець.

"Проводив збір в Шахтарі, але мені дали зрозуміти, що потрібно йти в нову команду. Надійшла пропозиція перейти в Єнісей, я погодився. Тішуся, що підписав з командою контракт.

Вважаю, що футбол не пов'язаний з політикою. Я приїхав сюди грати та отримувати задоволення від футболу та чемпіонату Росії", – сказав Данченко прес-службі російського клубу.