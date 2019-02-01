Данченко перейшов у Єнісей

Захисник донецького Шахтаря Олег Данченко став гравцем російського Єнісею.

Про це повідомляє офіційний сайт Єнісея

Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону 2018/2019. Олег Данченко - універсальний фланговий гравець. Виступає на позиції правого захисника, також може зіграти в півзахисті і на лівому фланзі оборони. На його рахунку 77 матчів в українській прем'єр-лізі за одеський Чорноморець і донецький Шахтар. У сезоні 2017/2018 виступав у російькій прем'єр лізі за махачкалінський Анжі. В 29 матчах на його рахунку 3 голи і 5 гольових передач.

Нагадаємо, а перехід в Зеніт Ракицький отримав 5 млн євро.

Також, суперник Шахтаря в Лізі Європи підсилився захисником.

Джерело - Офіційний сайт Єнісея.