Єнісей ефектно презентував Донченка. ВІДЕО

Захисник Шахтаря Олег Данченко став гравцем красноярського Єнісею.

Про що російський клуб оголосив на офіційному сайті.

Українець буде виступати за російський клуб на правах оренди до кінця нинішнього сезону.

Данченко став другим гравцем Шахтаря цього року, який змінив український чемпіонат на російський: раніше гірники продали в Зеніт Ярослава Ракицького.

Єнісей не один день натякав на трансфер Данченка: в соціальних мережах клуб пропонував відгадати, хто став новим гравцем команди з "топ-клубу своєї країни".

Представлення гравця вийшло не менш ефектним: Єнісей переробив сцену з трилогії Володар кілець.

Защитник донецкого "Шахтёра" @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком "Енисея"! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 лютого 2019 р.

Джерело - Чемпіон.