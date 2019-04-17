Француз пропустить найближчу гру Ліги 1

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе не допоможе команді в матчі 28-го туру французької Ліги 1 з Нантом.

Про це повідомляє Le Parisien.

За словами видання, форвард не був включений до заявки парижан за рішенням головного тренера Томаса Тухеля. Мбаппе зараз не відчуває проблем зі здоров'ям і тренувався без обмежень напередодні, 16 квітня, проте не потрапив навіть у список гравців, які полетіли на майбутню зустріч.

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Ймовірно, таким чином німецький фахівець покарав 20-річного футболіста за критику партнерів після матчу з Ліллем, в якому ПСЖ міг достроково завоювати чемпіонський титул, але замість цього зазнав поразки з рахунком 1:5. Мбаппе після гри сказав, що команда зіграла як новачки, і Тухелю не сподобалися його слова.

Нагадаємо, ПСЖ у разі перемоги в грі з Нантом забезпечить собі чемпіонство у Франції.

Джерело - iSport.