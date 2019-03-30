Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан в захваті від кри Поля Погби та Кліана Мбаппе.
Про це повідомляє AS.
"Сьогодні не можна сказати, що хтось кошує 100, 150 або 300 млн євро. Ці суми встановлюють обидві сторони. Коли я приїхав у Мадрид, за мене заплатили 72 млн євро і я сказав, що це безумство. Ми знаємо, який Мбаппе гравець, але він поки що не гравець Реала. Я не буду обговорювати цю тему з поваги до Мбаппе, ПСЖ, Реалу і моїх гравців ", - сказав Зідан.
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"Мені дуже подобається Погба, це не новинка. Я знаю його особисто. Він відмінний гравець, він приносить багато користі на футбольному полі, і небагато гравців настільки ефективні, як він. Він півзахисник, який вміє і атакувати і захищатися. Але він не є частиною моєї команди, він грає за Манчестер Юнайтед", - підсумував фахівець.
Нагадаємо, Зідан може перейти в Базель.
Також, Зідан отримав кругленьку суму на трансфери.
Джерело - football.ua.