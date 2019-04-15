Мбаппе про поразку від Лілля: Ми все одно будемо чемпіонами

Французький ПСЖ не проявив характеру в матчі з Ліллем.

Про це заявив лідер французького ПСЖ Киліан Мбаппе.

"Гра була без центру поля, від штрафної до штрафної. На мить ми взяли контроль над грою, але потім втратили. Програвати можна, чемпіонами ми все одно будемо, але не пропускаючи три, чотири або п'ять голів. Ми повинні грати з сильнішим характером. Це один з наших мінусів, і його потрібно виправити. Ми грали як любителі, так програвати не можна", - сказав Мбаппе.