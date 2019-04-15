Лілль — ПСЖ: огляд матчу

Парижани зазнали розгромної поразки

У 32 турі чемпіонату Франції з футболу Лілль на власному полі приймав ПСЖ.

Парижани не змогли впоратися з суперником і зазнали другої поразки в сезоні. Рахунок гри - 5:1.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

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Чемпіонат Франції, Ліга 1

32 тур

15 квітня

Лілль — ПСЖ 5:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 автогол Меньє, 1:1 - 11 Бернат, 2:1 - 51 Пепе, 3:1 - 65 Бамба, 4:1 - 71 Габріель, 5:1 - 84 Фонте.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував скандального футболіста за лайк в Instagram.

Тим часом, ПСЖ і Рома цікавляться екс-хавбеком Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.