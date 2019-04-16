Вест Гем близький до підписання Джеко

Англійська Вест Гем близький до трансферу боснійського нападника Роми Едіна Джеко.

Про це повідомляє The Sun.

Раніше боснієць грав під керівництвом нинішнього наставника "молотобійців" Мануеля Пеллегріні в Манчестер Сіті.

Крім того, Джеко цікавий міланському Інтеру. Італійські ЗМІ припускають, що Джеко готовий покинути римський клуб, але все ще сподівається домовитися з Ромою про новий контракт.

У той же час Інтеру для придбання Джеко потрібні кошти, а значить доведеться продати нападника, яким напевно стане екс-капітан команди Мауро Ікарді.

Проте, Вест Гем має більше шансів на трансфер, адже боснієць не проти повернутися в Прем'єр-лігу, де йому обіцяють зарплату в 165 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Нагадаємо, Саррі може очолити Рому.

Також, "вовки" розглядали кандидатуру Пауло Фонсеки.

Джерело - terrikon.