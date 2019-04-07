Головний тренер англійського Вест Гема Мануель Пеллегріні просить керівництво клубу розглянути можливість придбання влітку нападника Роми і збірної Боснії та Герцеговини Едіна Джеко.

Про це повідомляє terrikon.

Східно-лондонський клуб міг купити форварда в січні через можливий від'їзд нападника Марко Арнаутовича в Китай.

Перехід австрійця в китайський клуб зірвався, а Джеко виявив бажання залишитися в Римі, як мінімум, до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що за 7 турів до закінчення Серії А Рома займає 6-у сходинку турнірної таблиці, ризикуючи залишитися на наступний сезон без Ліги чемпіонів, в той час як Вест Гем після 32-х турів не претендує навіть на Лігу Європи, займаючи 11 місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Вест Гем закінчить сезон без Ярмоленка.

Також, Ярмоленко поділився фото з вечері разом з партнерами по Вест Гему.

Джерело - terrikon.