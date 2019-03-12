Рома в матчі 27 туру Серії А вдома обіграла Емполі.
Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Ель-Шаараві, проте швидко Емполі зрівняв рахунок. Жуан переправив м'яч у свої ворота, після кутового.
На 37-й хвилині Шик виявився вищим за всіх у штрафному і забив другий м'яч римлян.
У другому таймі гра була на зустрічних курсах. На 80-й хвилині Флоренці залишив господарів у меншості. Емполі навіть вдалося забити, проте рефері скасував взяття воріт після перегляду відеоповтору.
Це перша перемога Роми під керівництвом Клаудіо Раньєрі.
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Чемпіонат Італії, Серія А
27 тур
11 березня
Рома — Емполі 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 9 Ель-Шаараві, 1:1 - 12 автогол Жезус, 2:1 - 33 Шик.
Нагадаємо, Раньєрі днями очолив Рому. На тренерському містку він змінив Ді Франческо.
Джерело - Чемпіон.