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Рома перемогла в першому матчі при Раньєрі

Сьогодні 10:58 669 0
Спеціаліст вдало дебютував на тренерському містку
Рома перемогла в першому матчі при Раньєрі

Рома в матчі 27 туру Серії А вдома обіграла Емполі.

Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Ель-Шаараві, проте швидко Емполі зрівняв рахунок. Жуан переправив м'яч у свої ворота, після кутового.

На 37-й хвилині Шик виявився вищим за всіх у штрафному і забив другий м'яч римлян.

У другому таймі гра була на зустрічних курсах. На 80-й хвилині Флоренці залишив господарів у меншості. Емполі навіть вдалося забити, проте рефері скасував взяття воріт після перегляду відеоповтору.

Це перша перемога Роми під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

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Чемпіонат Італії, Серія А

27 тур

11 березня

Рома — Емполі 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Ель-Шаараві, 1:1 - 12 автогол Жезус, 2:1 - 33 Шик.

Нагадаємо, Раньєрі днями очолив Рому. На тренерському містку він змінив Ді Франческо.

Джерело - Чемпіон.

#Раньєрі, #Рома, #Серія А, #Емполі
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