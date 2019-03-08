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Раньєрі очолив Рому

Сьогодні 18:11 219 0
Друге пришестя в римський клуб
Раньєрі очолив Рому

Клаудіо Раньєрі став новим головним тренером Роми.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Рома повідомила про призначення Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера. Контракт розрахований до кінця сезону. Він замінить Ді Франческо, який був відправлений у відставку після поразки в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту (1:3).

Це другий прихід фахівця у римську команду. Італієць вже очолював вовків у період з 2009 по 2011 роки і здобував срібло Серії А, поступившись Інтеру Жозе Моурінью.

Нещодавно Раньєрі був звільнений з Фулгема через провальні результати.

Джерело - Чемпіон.

#Рома, #Раньєрі, #Серія А
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