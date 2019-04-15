Парижани пропустили п'ять голів

ПСЖ в матчі 32-го туру Ліги 1 встановив антирекорд. Паризький клуб поступився Ліллю з рахунком 1:5.

Про це повідомляє Get French Football News.

Ця поразка стала найбільшою для клубу з 2000 року в національному чемпіонаті. Також ця поразка стала для ПСЖ найбільшою в Лізі 1 відтоді, як 2011 року власником клубу став фонд Qatar Sports Investments.

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ПСЖ продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи 17-очкову перевагу перед найближчим переслідувачем. Щоб оформити чемпіонський титул паризькому клубу досить набрати два очки в матчах, що залишилися.

Нагадаємо, ПСЖ і Рома цікавляться екс-хавбеком Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.