Головний тренер ПСЖ Томас Тухель залишився розчарований результатом матчу 31-го туру Ліги 1 проти Страсбурга.
Гра завершилася внічию - 2:2, що не дозволило парижанам достроково гарантувати собі чемпіонство.
У післяматчевому коментарі Тухель зірвався на журналіста, який брав у нього інтерв'ю.
"Хіба так себе повинен вести журналіст? Я бачив, як ви святкували в футболці Страсбурга, чи не так? Наступного разу, коли захочете поспілкуватися зі мною, не звертайтеся", - сказав Тухель після гри в ефірі Canal +, звертаючись до журналіста Лорана Паганеллі , який за кілька хвилин до цього брав інтерв'ю у гравця Страсбурга у футболці цього клубу.
"Ваш колега святкує в майці Страсбурга, суддя мене видаляє ... Так, я злий!" - додав Тухель.
Coup de gueule de Tuchel sur Laurent Paganelli #PSGRCSA pic.twitter.com/kgOHRdTC30— Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) 7 апреля 2019 г.
Нагадаємо, що Венгер може замінити Тухеля на посту головного тренера ПСЖ.
Джерело - Чемпіон.
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