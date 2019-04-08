Головний тренер ПСЖ Томас Тухель залишився розчарований результатом матчу 31-го туру Ліги 1 проти Страсбурга.

Гра завершилася внічию - 2:2, що не дозволило парижанам достроково гарантувати собі чемпіонство.

У післяматчевому коментарі Тухель зірвався на журналіста, який брав у нього інтерв'ю.

"Хіба так себе повинен вести журналіст? Я бачив, як ви святкували в футболці Страсбурга, чи не так? Наступного разу, коли захочете поспілкуватися зі мною, не звертайтеся", - сказав Тухель після гри в ефірі Canal +, звертаючись до журналіста Лорана Паганеллі , який за кілька хвилин до цього брав інтерв'ю у гравця Страсбурга у футболці цього клубу.

"Ваш колега святкує в майці Страсбурга, суддя мене видаляє ... Так, я злий!" - додав Тухель.