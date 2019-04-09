Футболіст виступає за Спартак

Півзахисник московського Спартака Фернандо привернув інтерес ПСЖ і Роми.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Французький та італійський клуб вже запитували у Спартака інформацію з приводу 27-річного футболіста. Однак офіційні пропозиції червоно-білим про трансфер екс-гірника поки не надходили.

Фернандо виступає за Спартак з сезону 2016/17. У поточному сезоні РПЛ бразилець провів 13 матчів, забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.

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Джерело - Globo Esporte.