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ПСЖ і Рома цікавляться екс-хавбеком Шахтаря

Сьогодні 22:51 98 0
Футболіст виступає за Спартак
ПСЖ і Рома цікавляться екс-хавбеком Шахтаря

Півзахисник московського Спартака Фернандо привернув інтерес ПСЖ і Роми.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Французький та італійський клуб вже запитували у Спартака інформацію з приводу 27-річного футболіста. Однак офіційні пропозиції червоно-білим про трансфер екс-гірника поки не надходили.

Фернандо виступає за Спартак з сезону 2016/17. У поточному сезоні РПЛ бразилець провів 13 матчів, забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Шахтар презентував брендований літак.

Тим часом Челсі може перехопити 21-річного вундеркінда у Шахтаря 

Джерело - Globo Esporte.

#Спартак, #ПСЖ, #Шахтар, #Рома
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