Циганков забив шостий переможний гол за Динамо

Загалом гравець відзначився 14 м'ячами

Лідер київського Динамо Віктор Циганков відзначився забитим голом у матчі 24-го туру чемпіонату України проти Маріуполя.

Таким чином, в поточному сезоні УПЛ він забив уже шість переможних м'ячів (з 18 перемог Динамо). Більше лише у нападника Шахтаря Жуніора Мораеса — сім.

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Також зазначимо, що Циганков забив уже шостий гол у кар'єрі в ворота Маріуполя. Це улюблений суперник Віктора нарівні з Карпатами. На третьому місці — Зоря, яку Циганков засмутив 5 разів.

Нещодавно Бєланов заявив, що Циганкову потрібно їхати до Європи.

Джерело - Команда №1.