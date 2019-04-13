Бєланов: Циганкову треба їхати до Європи

Циганков має їхати до Європи і там розкритися по повній.

Так вважає легендарний футболіст Динамо Ігор Бєланов

"Найперспективнішим гравцем Динамо я вважаю Циганкова. Хотів би, щоб він поїхав у Європу і розкрився там, але мені також важливо, щоб він як лідер зараз вів свою команду за собою, щоб у нього виходило грати в настільки молодому віці", - сказав Бєланов.

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"Головне, щоб він при цьому не зламався. Звичайно, хотілося б, щоб Віктор був у нашій команді, як колись вона створювалася в мої часи. Коли я перейшов у Динамо, там були зірки, але мені відразу вдалося влитися в колектив. Головне, щоб мені могли віддати пас, адже ми, нападники, залежні", - підсумував володар Золотого м'яча.

Нагадаємо, Блохін міг перейти в Реал.

Джерело - Футбол Україна.