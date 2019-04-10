Циганков потрапив до команди тижня FIFA 19

Півзахисник Динамо Віктор Циганков потрапив в команду тижня за версією футбольного симулятора FIFA 19.
Гравець отримав картку з рейтингом 84, що на 5 більше, ніж його початкова.
Відзначимо, що EA Sports вчетверте включив до символічної збірної тижня українця (до цього були Яремчук, Ярмоленко та Маліновський).
Lewandowski, Son and Vardy headline the new #TOTW! 💪🏆 pic.twitter.com/iM3pdVN2d3— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 10 квітня 2019 р.
У поточному сезоні Циганков зіграв у 38 матчах у складі Динамо у всіх турнірах, в яких відзначився 15 голами та 13 асистами.
Нагадаємо, Динамо підписало уругвайського півзахисника. Новачок уже дав перший коментар.
Джерело - Чемпіон.