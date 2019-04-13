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Маріуполь - Динамо 0:1. Огляд матчу

Вчора 23:48 356 0
Маріуполь - Динамо 0:1. Огляд матчу

Сьогодні, 13 квітня, під час матчу 24 туру Української Прем'єр-ліги Маріуполь мінімально поступився київському Динамо.

У першому таймі команди голів не забивали.

На 73-й хвилині Віктор Циганков в дотик замкнув подачу Віталія Миколенко.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

13 квітня

Маріуполь — Динамо Київ 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Циганков.

Маріуполь — Худжамов, Демірі, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Пихаленок, Ігнатенко, Зубков, Мішнєв, Горбунов, Борячук.

Динамо — Бойко, Шабанов, Бурда, Сідклей, Попов, Шепєлєв, Сидорчук, Циганков, Вербич, Андрієвський, Миколенко.

Попередження: Ігнатенко (16), Демір (26), Андрієвський (45), Шепєлев (71).

Джерело - Чемпіон.

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