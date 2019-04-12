Роналду не зіграє у матчі проти СПАЛа через рішення Аллегрі

Тренерський штаб Ювентуса має намір в матчі проти СПАЛа надати відпочинок футболістам, які виступали за свої збірні.

Про це повідомляється в офіційному Твіттер-аккаунті Ювентуса.

"Ризикувати Кріштіану завтра немає сенсу. І те саме стосується інших гравців, які багато грали навіть під час перерви на матчі збірних. Однак я виставлю сильний склад, з огляду на той виклик, який нас чекає", - сказав Аллегрі.

Нагадаємо, гол Роналду не допоміг Ювентусу переграти Аякс в Лізі чемпіонів. Також, повідомлялося, що минуло 12 років з його дебютного голу в ЛЧ.

Джерело - Чемпіон.