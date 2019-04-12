У матчі 1/4 плей-оф Ліги Європи лондонський Арсенал впевнено переміг італійський Наполі.
Результат матчу вирішився вже в першому таймі.
Рахунок відкрив Ремзі, а невдовзі автогол Кулібалі подвоїв перевагу англійського клубу.
Ліга Європи
1/4 фіналу
11 квітня
Арсенал - Наполі 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Ремзі, 2:0 - 25 Кулібалі
Нагадаємо, що Динамо не змогло нічого протиставити Челсі в попередньому раунді. Та попри нікчемну поразку вболівальники киян запалили так, що за них точно не соромно.
Джерело - Чемпіон.