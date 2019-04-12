Арсенал переміг Наполі, Айнтрахт у меншості програв Бенфіці. Результати матчів Ліги Європи

Відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/4 фіналу, 1 матчі
Арсенал - Наполі 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Ремзі, 2:0 - 25 Кулібалі
Бенфіка - Айнтрахт 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 21 Жоао Фелікс (пен.), 1:1 - 40 Йович, 2:1 - 43 Жоао Фелікс, 3:1 - 50 Діас, 4:1 - 54 Жоао Фелікс, 4:2 - 72 Пасіенсія
Вільярреал - Валенсія 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Гуедеш, 1:1 - 36 Касорла (пен.) 1:2 - 90+1 Васс, 1:3 - 90+3 Гуедеш
Славія - Челсі – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Алонсо
Нагадаємо, що Динамо не змогло нічого протиставити тому ж таки Челсі. Та попри нікчемну поразку вболівальники киян запалили так, що за них точно не соромно.
Джерело - Чемпіон.