Динамо у 1/8 фіналу Ліги Європи на власному полі ганебно програло лондонському Челсі.

І чи не єдиним дійсно позитивним моментом матчу - це були уболівальники киян.

По-перше, їх було дійсно багато, майже 65 000, що останнім часом для матчів за участю Динамо велика рідкість.

По-друге, ультрас були дійсно крутими. Підтримка була гучна та ефектна. І варто відзначити, що усе це було без фаєрів.

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Джерело - Чемпіон.

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