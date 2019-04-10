Манчестер Юнайтед - Барселона

Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу, 1-ий матч

Олд Траффорд, Манчестер. 9 квітня, 22:00

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Асистенти арбітра: Філіппо Мелі, Маттео Пассері (усі - Італія)

Четвертий арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

9 квітня у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Юнайтед прийматиме на Олд Траффорд каталонську Барселону. Матч розпочнеться о 22:00.

В останньому для себе матчі Ла-Ліги Барселона розправилася з Атлетіко. Перемога 2:0 над мадридцями дозволила гранатовим до одинадцяти очок збільшити відрив від другого місця, що гарантує команді спокійне життя на заключному відрізку чемпіонату. Принаймні, Барса має права на помилки – а це важливо в контексті паралельної боротьби за трофей Ліги чемпіонів.

Важливо й те, що у своїх матчах Барселона намагається не витрачати багато сил. А в суботу належить зіграти матч чемпіонату проти Вески, де також можна буде перевести подих. Отже акумулювати зусилля в кулак можна якраз у поєдинку з Манчестер Юнайтед.

Барселоні знадобиться максимальна викладка, інакше загартований труднощами МЮ може покарати. Підопічні Сульшера вже мають успішний досвід проходження більш статусного (принаймні на папері) і більш заточеного на атакуючу гру суперника у цій Лізі чемпіонів. Прекрасно пам'ятаємо протистояння манкуніанців з ПСЖ, у якому дияволи проявили феноменальну витримку і раціональність. Це зброя, котра може стати ефективною і проти Барселони.

Для МЮ вихід до півфіналу Ліги чемпіонів став би грандіозним досягненням. Команда йде лише шостою в турнірній таблиці АПЛ, не відзначається стабільністю, хоча й досі претендує на місце в топ-чотири, яке гарантує участь і в наступному розіграші Ліги чемпіонів. Складно сказати, на який з турнірів Сульшер робить основну ставку, хоча в ідеалі хотів би добре проявити себе і там, і там.

Орієнтовні склади:

Манчестер Юнайтед: Де Геа, Янг, Смоллінг, Ліндельоф, Шоу, Матич, Еррера, Погба, Лінгард, Решфорд, Марс'яль.

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Піке, Лангле, Альба, Відаль, Артур, Бускетс, Ракітич, Мессі, Суарес

Слова:

Уле Гуннар Сульшер (головний тренер Манчестер Юнайтед): "Ми розуміємо, що МЮ повинен зробити крок уперед і показати свій найкращий футбол, вийти на новий рівень. Результат другого матчу з ПСЖ надав гравцям впевненості. Вони вірять, що в матчах з Барселоною можливо добитися позитивного результату. Мессі - фантастичний гравець, він увійде в історію як один з найкращих футболістів. Буде важко його зупинити, але це можливо. Зазначу, що ми не можемо кинути всі сили на опіку аргентинця, адже гра йде 11 на 11. У команді всі зосереджені на майбутній грі. Під світлом прожекторів цей вечір може стати особливим".

Ернесто Вальверде (головний тренер Барселони): "МЮ - потужна команда. Вони на ходу, незважаючи на поразку в останньому матчі проти Вулвергемптона. Вони дуже сильні фізично і вміють тиснути на суперника. У них є сильні гравці, і вони небезпечні тактично. Цей матч - класика європейського футболу. Барселона ніколи не перемагала на Олд Траффорд. Я впевнений, що ми спробуємо змінити це".

Цікаві факти:

• Вперше за майже вісім років цы команди змагатимуться мыж собою в Лізі чемпіонів УЄФА;

• Каталонці виграли дві останні очні зустрічі у фіналах 2009 і 2011 років. За МЮ залишилися обидва попередніх двоматчових поєдинка;

• Команди провели між собою в єврокубках 11 матчів. МЮ домігся трьох перемог, а Барса - чотирьох.

• В обох фіналах в основному складі Барселони грали Мессі, Жерар Піке і Серхіо Бускетс. У МЮ з перших хвилин обидва матчі почав нинішній помічник головного тренера Майкл Каррік. У 2011 році в основі англійців також був Антоніо Валенсія, а Кріс Смоллінг спостерігав за грою з лави запасних.

• Барселона завдала МЮ найбільшої поразки в Лізі чемпіонів. Блаугранас забили манкуніанцям чотири м'ячі в матчі групового етапу в сезоні 1994/95. Христо Стоїчков оформив дубль.

• Юнайтед переміг Барсу у фіналі Кубка кубків 1991 року в Роттердамі. Колишній форвард каталонців Марк Х'юз забив два м'ячі, і МЮ виграв 2:1.

Прогноз Чемпіона: 2:2

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Джерело - Чемпіон.