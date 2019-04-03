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Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 2:1. Огляд матчу

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Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 2:1. Огляд матчу

У матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон приймав на власному полі Манчестер Юнайтед

Драматичний матч завершився перемогою вовків. Скотт Мактомінней відкрив рахунок, але Діогу Жота швидко зрівняв рахунок.

На старті другого тайму манкуніанці залишилися в меншості. На вилучення напрацював Ешлі Янг. А під завісу матчу Кріс Смоллінг відправив м'яч у власні ворота чим забезпечив перемогу господарям поля.

Чемпіонат Англії, АПЛ

33 тур

2 квітня

Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Мактомінней, 1:1 - 25 Жота, 2:1 - 77 автогол Смоллінг.

Нещодавно Манчестер Юнайтед програв Вулвергемптону та вилетів з Кубку Англії 

Нагадаємо, вовки близькі до рекордного трансферу.

Джерело - Чемпіон.

#Манчестер Юнайтед, #Вулвергемптон, #АПЛ
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