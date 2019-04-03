У матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон приймав на власному полі Манчестер Юнайтед
Драматичний матч завершився перемогою вовків. Скотт Мактомінней відкрив рахунок, але Діогу Жота швидко зрівняв рахунок.
На старті другого тайму манкуніанці залишилися в меншості. На вилучення напрацював Ешлі Янг. А під завісу матчу Кріс Смоллінг відправив м'яч у власні ворота чим забезпечив перемогу господарям поля.
Чемпіонат Англії, АПЛ
33 тур
2 квітня
Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Мактомінней, 1:1 - 25 Жота, 2:1 - 77 автогол Смоллінг.
Нещодавно Манчестер Юнайтед програв Вулвергемптону та вилетів з Кубку Англії
Нагадаємо, вовки близькі до рекордного трансферу.
Джерело - Чемпіон.