Калинич: Маркевич допоміг мені

Екс-зірка Дніпра має хороші стосунки з колишнім наставником

Екс-нападник Дніпра Нікола Калинич був у захваті від роботи з Мироном Маркевичем.

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

"Коли я прийшов у Дніпро Рамоса, то був основним нападником, але потім перестав. Коли команду очолив Маркевич, більше грали Зозуля, Селезньов і Матеус, а потім потроху я почав ставати основним. Маркевич дуже допоміг мені і я ціную його як тренера й особистість.

Читайте також: Ностальгія Калінича, африканці Селюка та зайва вага Кравця - у програмі Бомбарди

Ми навіть дзвонили один одному, коли я був у Фіорентині. Маркевич — приємна, душевна людина, тому для мене він кращий. І хочу передати привіт. Це не означає, що Рамос поганий тренер, просто Маркевич мені ближче як людина", - заявив Калинич.

Нагадаємо, раніше Калинич розповів, що не хотів іти з Дніпра. Також футболіст назвав проти кого було найважче грати.

Джерело - Бомбардир.